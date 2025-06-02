OPET, enerji sektörünün en güçlü markası seçildi

Brand Finance’ın yayımladığı “Türkiye 125” raporuna göre OPET, 2025 yılında enerji sektörünün en güçlü markası seçilirken, tüm sektörler genelinde Türkiye’nin en güçlü 5. markası oldu. Aynı zamanda marka değerini yüzde 39,5 artırarak 154 milyon dolara taşıdı.

Akaryakıt dağıtım sektöründe sürdürülebilir büyümesini sürdüren OPET, 2025’in ilk çeyreğinde performansını hem finansal veriler hem de marka değeriyle taçlandırdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, OPET yılın ilk üç ayında sektör genelinde yüzde 12 büyüme kaydederken, en büyük üç firma arasında pazar payını artıran tek şirket oldu. Şirketin ilk çeyrek pazar payı yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin en güçlü 5. markası

OPET, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye 125 – En Güçlü ve En Değerli Markalar 2025” raporunda da sektörel liderliğini pekiştirdi. Raporda, OPET enerji sektörünün en güçlü markası seçilirken, genel sıralamada Türkiye’nin en güçlü 5. markası olma başarısını gösterdi.

Brand Finance’ın metodolojisinde; marka bilinirliği, güven düzeyi, tüketici sadakati, önerilme oranı ve ihtiyaç karşılama potansiyeli gibi unsurlar analiz edilerek marka gücü belirleniyor.

Marka değeri yüzde 39,5 arttı, 154 milyon dolara ulaştı

OPET aynı raporda, “En Değerli 125 Marka” sıralamasında 23. sırada yer aldı. Şirketin marka değeri 2024’e kıyasla yüzde 39,5 artışla 154 milyon dolar olarak belirlendi. Bu artış, listedeki ortalama artış oranı olan yüzde 15,6’nın oldukça üzerinde gerçekleşti.

“Güçlü büyüme, sahada kurulan güvene dayanıyor”

OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2025’in ilk çeyreğinde benzin ve motorin perakende satışları sektör genelinde yüzde 8 büyürken, biz yüzde 12 büyüdük. Bu, hem rakamsal başarımızın hem de sahadaki insan odağımızın bir yansıması” dedi.