Orta doğu gerilimi petrolü 5 ayın zirvesine taşıdı: Brent 78,5 doları aştı

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından petrol fiyatları sert yükseldi. Brent petrol 5 ayın zirvesi olan 78,49 doları test ederken, piyasalar Hürmüz Boğazı’na yönelik risklere odaklandı.

ICE borsasında işlem gören vadeli Brent ham petrolü yüzde 1,92 artışla 78,49 dolara kadar yükselirken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de Asya seanslarında yüzde 2’lik artışla 75,34 dolara çıktı.

Goldman Sachs analistleri, saldırıya rağmen arzda büyük bir kesinti yaşanmasını beklemediklerini belirtse de “arz şoku riskinin” belirgin şekilde arttığına dikkat çekti. Bankanın değerlendirmesine göre en büyük risk, İran’ın küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı hedef alması olabilir. Böyle bir senaryoda, tanker trafiğinin uzun süreli kesintiye uğraması Brent fiyatlarını kısa vadede 110 dolara kadar taşıyabilir.

Analistler teknik olarak Brent petrolünde 78,60 dolar direncinin aşılması halinde fiyatların 79,60 dolara, ardından ise 80,27 dolar seviyesine yönelmesini bekliyor.