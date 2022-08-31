Oteller, GES için atağa geçti

Erkan ÇAKAN

Otel endüstrisi küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefini koyan Paris İklim Anlaşması’na uyum sağlamak için harekete geçti. Son dönemde artan enerji maliyetleri de bu yatırımları hızlandırdı. Dünyada birçok otel grubu tüketilen enerjinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefl iyor. Oteller, önümüzdeki yıllarda güneş paneli sayısını daha da artırmayı ve sürdürülebilir kaynakları kullanmayı planlıyor. Bu arada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ‘kullandığın kadar üret’ yönünde almış olduğu kararın sektörü tedirgin ettiği görülüyor. Sektör temsilcileri sektörün doğası gereği mevsimlik çalıştığını, her ay farklı tüketim hacminin bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Dünya ortalamasına göre otellerde tüketilen enerjinin yüzde 20’si yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor.

Ege, Marmara ve Akdeniz otelleri, elektriğini çatısında üretiyor

Yenilenebilir enerji yatırımlarının arttığına işaret eden ÇATIGES CEO’su Utku Korkmaz, “Türkiye’deki oteller de GES yatırımlarına hız verdi. Bu kapsamda 15 şehirde 60’ın üzerinde turizm amaçlı kullanılan işletmeye kurulum yaptık. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesi bu yatırımlarda önde gidiyor” dedi. Turizm ve şahıs projeleri özelinde Ege’nin önde olduğunu kaydeden Korkmaz, endüstriyel ölçekteki projelerde ise Trakya ve Ege Bölgesi’nin farkındalığı ve talebi yüksek olan yerler olduğunu söyledi. Son 3 yılda çok sayıda otelin çatısını, güneş enerjisi santrali ile elektriğini güneşten üretecek şekilde projelendirdiklerini ifade eden Korkmaz, “Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda otel elektriğini çatısında üretmekte” diye konuştu.

4 yılda 25 MW’lık kurulum

Sektörün artan enerji maliyetleri ve küresel karbon emisyonlarını azaltmak için kararlı ve pratik adımlar attığını ifade eden Korkmaz, “Türkiye’de yaklaşık 9 bin otel amaçlı kullanılan bina bulunuyor. Bu binaların da 8 milyon metrekarelik bir alan kapladığı düşünülüyor. Bunun içerisinde kullanılabilir yapıları ve onların çatı alanları düşünüldüğünde Türkiye özelinde yaklaşık 300 MW’lık bir potansiyel hesaplanıyor” diye konuştu. Sektörün tanımlanan kapasiteler özelinde 3-4 yılda 25 MW’lık bir potansiyeli kurabileceği bilgisini veren Korkmaz, “Otellerin çatılarına GES kurmayla ilgili şu an bir engel ya da aksatıcı bir durum yok” dedi.

Çatısı uygun olmayan otel arazi satın aldı

Son dönemde bütün sektörlerin, enerji fiyatlarının yükselmesi ve yenilenebilir enerjide 4. bölge teşviklerinin verilmesiyle GES yatırımlarına yöneldiğini belirten Göze Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Arda Gökçe, bu durumunda yenilenebilir enerjide talep artışı yarattığını söyledi. Turizm sektörünün bu alanda ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayan Gökçe, “Şu anda 4 büyük otelin GES kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bize gelen talep çok fazla. Özellikle kendi işletmesinde GES kurulumunun müsait olmadığı otel sahipleri arazi satın aldı ya da kiralamaya gitti. Bu projelerin etap etap başlamasını bekliyoruz. Antalya, Belek, Manavgat ve Alanya’daki çoğu işletme Burdur’dan Isparta’dan arazi alımı gerçekleştirdi” açıklamasını yaptı.

EPDK kararı yavaşlama yaratabilir

Turizm sektörünün GES kurulumu için atağa geçtiğini bildiren Gökçe, alınan son Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararının bu yatırımların yavaşlamasına neden olabileceğine dikkat çekti. Gökçe, şöyle konuştu: “Eskiden üretilen elektrik, bir sınır olmadan yatırımcı tarifesi üzerinden şebekeye verebiliyordu. Şimdi bir sınır getirildi. Tükettiğin kadarını vereceksin şebekeye. Bu durum mevsimsel oteller için olumsuz bir tablo oldu. Hatta yatırımını buna göre yapan tüm işletmelerin planlarını, ödemelerini de bozacak. Ortada usulsüz bir durum yokken böyle bir kararın alınması hele ki dünyada enerji krizi yaşanırken çok büyük bir hata.”

Hedef: Karbon emisyonunu 2030’a kadar yüzde 50 azaltmak

Dünyada otel zincirleri olsun butik oteller olsun enerjilerini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek, elektrik de üreten tüketici yani ‘prosumer’ olmak için harekete geçtiğini belirten ÇATIGES CEO’su Utku Korkmaz, “2030 taahhütlerine göre otel zincirleri sahip oldukları, yönettikleri, kiraladıkları ya da franchise verdikleri mülklerinde kullanılan enerjiden kaynaklanan emisyonlarda en az yüzde 50’lik bir azalma hedefl iyor. 2030 yılına kadar yeni inşa edilecek olan otellerin çok düşük/sıfır karbon emisyonunda faaliyet göstermesi hedefl enmekte. Yenilenebilir enerjinin rolünü en üst düzeye çıkaran enerji planları tüm dünyada özellikle turizm sektöründe devreye alınıyor” dedi.