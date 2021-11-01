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Otogaza yeni zam

Otogaz (LPG) fiyatlarına yeni zam geliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Otogaz fiyatlarında, gece yarısından itibaren 48 kuruş artış bekleniyor. Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı. 

PÜİS, uluslararası fiyat artışları ve dolar kurundaki yükselişe bağlı  olarak salı gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 48 kuruş fiyat artışı beklendiğini bildirdi. Açıklamada "Ancak artışın ne zaman ve ne kadar  olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.

İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.