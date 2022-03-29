Otogazda artan talep büyümeyi tetikleyecek

Erkan ÇAKAN

Türkiye LPG Derneği 50’nci yılını kutluyor. Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aratay, kuruluş yıldönümü dolasıyla düzenlenen basın toplantısında LPG sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sektörün 2021’de yüzde 1 büyüdüğünü kaydeden Aratay, diğer yakıtlara göre hem ekonomik olması hem de çevreci özelliğiyle LPG’ye bu yıl talebin artmasını beklediklerini söyledi. Aratay, “otogaz tarafında artan taleple birlikte sektörde yüzde 4 büyüme öngörüyoruz” diye konuştu.

Tüketimin yüzde 75’i ithalat ürün

LPG’nin enerji arzında çeşitlilik açısından Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Aratay, sektörde 77 lisanslı firmanın faaliyet gösterdiğini anlattı. Aratay şöyle konuştu: “Türkiye LPG pazarı yaklaşık 4 milyon ton büyüklüğe sahip. Bunun yaklaşık 1 milyon tonunu yurt içindeki rafinerilerden elde ederken, 3 milyon tonu ithalatla karşılanıyor. İthalatın 2 milyon tonu ABD ve Cezayir’den sağlanıyor. Rusya’nın ithalatta payı ise yüzde 1 iken Ukrayna’dan son yıllarda ithalat yapılmıyor” dedi.

Sektörün yıllık 80 milyar TL büyüklüğe ulaştığını ifade eden Aratay, “Sektörümüz yurt genelinde 7 bin tüplü ve 11 bin otogaz bayimizle 10 milyon haneye tüp hizmeti ve 4,9 milyon otogazlı araca ikmal gerçekleştiriyoruz. Sektörümüz 100 bin kişiyi istihdam ediyor” dedi.

“Alternatif enerji kaynaklarına göre 6 kat fazla vergi ödüyoruz”

Türkiye LPG sektörü olarak, önemli bir vergi sorunu ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Aratay, “Normal şartlar altında alternatif enerji kaynaklarına kıyasla özellikle de kalorifik değer anlamında haksızlığa uğradıklarını” söyledi. Alternatif enerji kaynaklarına göre ÖTV ve KDV dahil olmak üzere 6 kat fazla vergi ödediklerini, sektör olarak beklentilerinin, vergideki bu adaletsizliğin giderilmesi olduğunu belirten Aratay, “Vergide adaletin sağlanması, gelişim noktasında önemli bir potansiyeli bulunan LPG’yi çok daha ileriye taşıyacak” diye konuştu.

LPG’yi, artan enerji ihtiyacına yönelik kaynak çeşitliliği ve güvenliği açısından da çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini anlatan Aratay, denizcilikte, özellikle de büyük gemilerde LPG’ye dönüşün arttığı bildirdi.

Sektörün küresel büyüklüğü 300 milyar dolar

Toplantıda konuşan Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Tezel, LPG’nin elektrik ya da doğalgaz boru hatları gibi devasa yatırımlara ihtiyaç duymayan, mobil, kolay taşınabilir yaygın ve ekonomik bir yakıt olduğuna dikkat çekti. Dünyada artan kullanım alan çeşitliliği ile yenilenebilir enerji ile en hızlı büyüyen enerji kaynaklarından birini oluşturan LPG sektörünün küresel büyüklüğünün 300 milyar dolara ulaştığını belirten Tezel, “Dünya LPG Derneği’nin 2021 yılı raporuna göre LPG üretimi geçen yıl yüzde 1,36 azalarak 329 milyon ton olarak gerçekleşti. Ancak küresel ısınma, iklim krizi Avrupa Yeşil Mutabakatı ve ülkelerin 2050’ye kadar karbon salımını sıfıra indirme hedefleriyle önümüzdeki 10 yılda LPG tüketiminin daha da yaygınlaşacağı ve yıllık 375 milyon tonu aşacağı tahmin ediliyor" dedi.