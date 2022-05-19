OYAK, enerjide yeni trendleri takip ediyor

Mehmet KARA

Pandemiden çıkış havasının estiği şu günlerde ekonomideki karar alıcılar dikkatli. Çünkü nasıl ki COVID-19 salgını büyük belirsizliklere yol açıp şirketleri zorladıysa, salgından çıkış sürecinin getirecekleri konusunda da net tahminlerde bulunmak kolay değil. Ancak hayat akıyor ve şirketler de tıpkı canlı organizmalar gibi yollarına devam ediyor. Pandemi şartlarında yeni satın almalara da imza atan OYAK Grubu da öyle. OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, sektöre ve grubun faaliyetlerine ilişkin sorularımızı cevapladı.

● OYAK Enerji Sektörü olarak 2021 yılını nasıl kapattınız?

Dip toplama baktığımızda yılı hedeflerimizin çok üzerinde tamamladık. Akaryakıtta yüzde 20 satış artışı bekliyorduk, bunu gerçekleştirdik. LPG’de satışlarımızı beklentilerin üzerinde, yüzde 10 artırdık. Pandemiyle başladığımız bir yılda yüksek hedef koyup, onun da üzerine çıkabilmek büyük başarı.

● Operasyonel anlamda yeni adımlar?

Stratejik noktalarda akaryakıt dağıtım ağımızı genişlettik. Akaryakıt istasyonlarımızı yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Örneğin Bi’Güzel Lezzetler markamızı hizmete aldık. LPG tarafında inovatif ürünler geliştirdik. Karavanlara, teknelere özgü LPG ürünleri geliştirdik.

● Gelecek hedefleriniz nedir?

Durmuyoruz; hep geleceğe bakıyoruz. Enerjide de gelecekteki yeni alanlara bakıyoruz ve değişimleri takip ediyoruz. E-mobilite, enerji depolama, çatı ve cephe güneş sistemleri gibi alanlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve iş süreçlerimize entegre ediyoruz.

● Elektrik işinde ne durumdasınız?

Elektrik üretimi OYAK’ın uzun yıllardır var olduğu bir alan. Yüzde 49 hissesine sahip olduğumuz (yüzde 51’i Alman Steag’e ait) 1210 MW’lik İSKEN Sugözü Termik Santrali ülkemizdeki elektriğin yüzde 3’ünü üreten bir tesis. OYAK Elektrik şirketimizle de enerji tedariki ve ticareti faaliyetleri yürütüyoruz. Erdemir bünyesinde yeni devreye aldığımız bir hidroelektrik santralimiz bulunuyor. Çaycuma’daki biyokütle santralimiz de bölgedeki kâğıt fabrikasının çıktılarını değerlendiriyor. Son dönemde çatı üstü güneş enerji santralleri gündemimizde.

● Akaryakıt ve LPG’deki konumunuz nasıl?

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ çatısı altında, toplam 914 adet istasyona sahip TOTAL İstasyonları ve M Oil markalarımızla hizmet veriyoruz. Aliağa ve Gebze ile Samsun’da da depolama tesislerimiz var. Yine madeni yağ üretimi, dağıtım ve satışını bu alanda hizmet veren markamız M Oil ile gerçekleştiriyoruz. LPG alanında 1961 yılından bu yana faaliyet gösteren Milangaz markamız 2021 Ağustos ayında grup bünyesine katıldı. Bu şirketimiz tüplü LPG ve oto gaz dağıtım ve satışı hizmetleri veriyor.

● Enerjide satın almalar devam edecek mi?

Biz enerjiye 360 derece bakıyoruz. Enerji sürekli değişen de bir alan. E-mobilite, depolama ve benzeri gibi faaliyet konuları da var. Bu konulardaki EPDK’da düzenlemeleri de son zamanlarda devreye girdi. Karbon ayak izi ve Paris İklim anlaşmaları nedeniyle yenilenebilir enerjiye ilişkin faaliyetler gündemimizde. Bu anlamda doğru zamanda, doğru yerde olmayı tercih ediyoruz.

İstasyonlar yaşam alanına dönüştü

Akaryakıt istasyonları birer yaşam alanına dönüştü. Burada artık sadece yakıtınızla öne çıkma şansınız yok. Bu yaşam alanlarını, değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirmeniz gerekiyor. Tüketici, istasyonda aradığı her şeyi bulabilmeli. Bundan sonraki süreçte akaryakıt dışı alanlar, istasyonlarda tüketiciye sunduğunuz yeni imkânlar, yeni alanlar, inovasyon ve dijitalleşme belirleyici olacak. Temassız ödeme sistemleri, önden ödeme sistemleri, dijitalleşme gibi inovatif unsurlar ön plana çıkacak.

Akaryakıtta self servis öne çıkar mı?

Rekabetin sektörü getireceği nokta ile alakalı bir konu bu. Şu anda ciddi istihdam var ve bunu da göz önüne bulundurmak gerekiyor. Geçmişte birkaç başarısız denemeler oldu ama bu asla olmayacak anlamına gelmez. Ayrıca yeni kuşaklar geliyor, onların beklentileri belki o yöne doğru kayacak. Belki onlar artık kendimiz yapalım noktasına gelecek. Belki de connected car dediğimiz akıllı araçlar devreye girdikçe insansız istasyon dediğimiz, kişilerin kendi kendine hizmet aldığı bir yere doğru gidecek. Ama kısa vadede olmaz. Bu hem elektrikli araçların yaygınlaşmasına hem de tüketici beklentilerinin oraya doğru kaymasına bağlı. Siz elektrikli araç şarj istasyonu kurarsınız ama tüketici hala ona hazır değilse ne yapacaksınız? Tüketici elektrikli aracının şarja bağlanmasını, camının silinmesini bekliyor. Sonuçta tüketici alışkanlığının değişmesiyle ilgili bir durum var...