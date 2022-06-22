OYAK, ilk TotalEnergies’i Başakşehir’de açtı

Mehmet KARA

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji’nin TOTAL İstasyonları markası, küresel faaliyetlerine paralel olarak TotalEnergies’e dönüşüyor. İstanbul’da açılan yeni nesil ilk TotalEnergies Başakşehir 2 istasyonu Mehmetçik Vakfı tarafından işletiliyor. Küresel enerji devi Total’in lisansıyla Türkiye’de akaryakıt dağıtım hizmetleri sunan OYAK iştiraki Güzel Enerji, enerji istasyonlarda dönüşüm başlattı. İlk TotalEnergies istasyonu İstanbul Başakşehir’de devreye girtdi. İstasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı işletecek.

Toplam 917 istasyona ulaştı

OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz istasyonun açılışında yaptığı konuşmada TOTAL İstasyonları ve M Oil markaları’nın 2020 yılı başında OYAK Grubu Şirketlerine dahil olduğunu hatırlatarak “Hemen devamında da tasarruf, verimlilik, karlılık ve hızlı büyümeye odaklanarak iki markamızı Güzel Enerji tüzel kişiliği adı altında birleştirdik” dedi.

Bugün TOTAL ve M Oil bayi ağının toplam 917 istasyona ulaştığını kaydeden Yılmaz, “Son 1,5 yılda bu alanda fark yarattık ve devam ediyoruz. TOTAL İstanbul Havalimanı İstasyonumuzun, Avrupa’nın hizmet, kalite ve ölçek açısından en iyi TOTAL İstasyonu seçilmesi bunun en iyi örneklerinden biri oldu” diye konuştu.

Yüksel Yılmaz, Güzel Enerji olarak büyük bir dönüşüme imza attıklarını belirterek Başakşehir Mehmetçik 2 No’lu Akaryakıt İstasyonu’nun TotalEnergies için değişimin başladığı nokta olacağını söyledi. Yılmaz, TotalEnergies istasyonunun hem TSK Mehmetçik Vakfı hem de TotalEnergies’in ortak ilk istasyonu olduğunun altını çizdi.

Güzel Enerji Akaryakıt Genel Müdürü Tolga Işıltan ise enerji endüstrisinin, azalan kaynakları ve hızla artan talebi yönetmek üzere dijitalleşme, yenilenebilir enerji ve düşük karbon odaklı döngüsel ekonomi modelleri üzerine kurulu yeni bir sistem inşa ettiğini söyledi. Işıltan, “TOTAL İstasyonları’nın TotalEnergies’e dönüşümü ile birlikte istasyonumuz, temiz bir geleceği hedefleyen enerjinin yeni yüzünü temsil ediyor” diye konuştu.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Engin Durak da "Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, vakfımız ve akaryakıt sektörü için ilkleri barındırıyor. Manevi yönü çok yüksek ve bir o kadar kıymetli olan Total Energies işbirliğini hayata geçirdğimiz için mutluyuz" ifadesini kullandı.