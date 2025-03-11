Petrol 70 doların altında seyrediyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,01 azalarak 68,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,74 dolardan alıcı buldu.

Gümrük tarifelerinin küresel ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, ABD'de olası bir resesyon endişesi ve OPEC+ grubunun üretim artırma planları piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikaları küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor. Trump, ülkesinin en büyük petrol tedarikçileri olan Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri ertelediğini duyurdu. ABD, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini yükseltirken Çin ve Kanada da buna misilleme olarak kendi tarifelerini devreye aldı.

Toparlanma olabilir

Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen uzmanlar, Brent petrolünün varil başına 70 dolar seviyesinde güçlü bir destek bulduğunu ve fiyatlarda toparlanma yaşanabileceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,24 doların direnç, 67,21 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.