Petrol ablukası gevşedi: Venezuela’dan LPG ve ham petrol sevkiyatı başladı

Caracas ile Washington arasında imzalanan 50 milyon varillik petrol tedarik mutabakatı, küresel ticaret şirketlerini yeniden Venezuela sahasına çekti. Anlaşma kapsamında, ülkeden sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklenmesi ve ihracatı için hazırlıklar hızlandı.

ABD onayı çıktı, sevkiyatlar devrede

Vitol ve Trafigura, ay başında yaklaşık 2 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde Venezuela menşeli tedarikleri yürütmek üzere ilk ABD lisanslarını aldı. Sevkiyat verileri, bugüne kadar yaklaşık 10 milyon varil Venezuela ham petrolünün ihraç edildiğine işaret ediyor.

Abluka sonrası biriken stoklar hedefte

Anlaşmanın temel amaçlarından biri, ABD’nin Aralık ayında devreye aldığı petrol kısıtlamaları sonrası ülkede şişen stokları azaltmak. Bu doğrultuda ham petrolün yanı sıra yakıt yağı ve LPG ihracatı da gündeme alındı.

Yakıt yağında arz fazlası, LPG’de ihracat süreci başlıyor

Venezuela, ekstra ağır ham petrolün rafinerilerde işlenmesi nedeniyle uzun süredir yakıt yağı fazlası veriyor. Buna karşılık LPG’de şimdiye kadar ihracata konu olacak bir arz oluşmadı ve üretimin tamamı iç pazarda kullanıldı. Yeni anlaşmayla birlikte LPG ihracatının da önünün açılması bekleniyor.