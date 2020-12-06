“Petrol, aşı yaygınlaşana kadar 55 doları görmez”

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ocaktan itibaren üretim kesintilerini günlük 500 bin varil azaltılması üzerinde anlaştı. Ancak grup uzun dönemli ve daha kapsamlı bir üretim politikası üzerinde uzlaşamadı.

OPEC+ olarak adlandırılan ülkeler salgın nedeniyle azalan talep nedeniyle toplam üretimlerini günde 7,7 milyon varil azaltmışlardı. Anlaşmayla OPEC+ ocaktan itibaren küresel talebin yüzde 7’sine denk gelen günlük 7,2 milyon varil kesinti uyguluyor olacak. Küresel PMI verilerinde iyileşme işaretlerinin sürmesi ve aşı haberleriyle birlikte arzda artış kararına rağmen Brent ve WTI dün yükselmeye devam etti.

Ne dediler?

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, grubun günlük 500 bin varili geçmeyecek artışları kararlaştıracak üretim politikasına karar vermek için her ay toplanacağını açıkladı.

Amundi Varlık Yönetimi Araştırma Direktörü Monica Defend, gelişmiş ülkelerde pandeminin ikinci dalgasının olumsuz sonuçlarının devam ettiğine ve seyahate olan zayıf talebe dikkat çekerek “Petrol fiyatları arz anlaşması ve zayıf dolar gibi teknik faktörler tarafından destekleniyor. Gelecek yılın ikinci yarısına kadar petrol fiyatlarının 55 dolara gelmesini beklemiyoruz. Bu öngörüde aşının yaygın şekilde dağıtımını ve uçakların tekrar havalanmasını baz aldık.” diyor.

İsveç merkezli Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) analisti Bjarne Schieldrop, anlaşmanın 2021’in ilk çeyreğinde stokların azalmasını sağlayacağını belirterek “Petrol talebi 2021’de aşıların dağıtımına paralel güçlü bir şekilde artabilir. Petrolde boğa olmak için iyi nedenler var.” diye konuştu.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ise kararın ardından yayınladığı raporunda “OPEC+’ın mevcut kesintilerden çıkış sorununu koordine şekilde çözmeye çalışması petrol fiyatlarının 2021 yılı boyunca düzenli ve sürdürülebilir şekilde ralli yapacağı görüşümüzü güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı. Banka petrol fiyatlarının 2021’de 65 dolara kadar yükseleceğini öngörüyor.

BCS Global Markets, Brent petrolün 2021’in sonu itibariyle 55 dolar civarına yükselmesini bekliyor.

Capital Economics ise Oilprice.com’da yayımlanan analize göre petrolde daha da boğa ve Brent’in gelecek yıl 60 doları görmesini öngörüyor.

Brent gelişmelerin ardından cuma TSİ 15:30 itibariyle gün içinde 50 dolar/varil düzeyine yaklaştı. WTI varili ise yüzde 1’in üzerinde yükselerek 46 doların üzerine çıktı.

OPEC+’ın kesintileri ikinci koronavirüs dalgasının ardından düşen yakıt talebiyle mücadele etmek için uygulanıyor. Ilımlı bir uzlaşıya varılan toplantı öncesinde OPEC+ grubunun piyasada varolan 7,7 milyon varil kesintiyi marta kadar devam ettirmesi bekleniyordu. OPEC grubunun lideri Suudi Arabistan öncülüğünde bazı üreticiler sert kesintilerin devam etmesi gerekliliğini sorguladılar.

Ne olacak?

Zayıflayan doların petrol fiyatlarını desteklemesi bekleniyor olsa da, analistlerin petrole ilişkin öngörüleri talepteki iyileşmeye yönelik endişeler nedeniyle değişiklik gösteriyor. OPEC+ grubunun gelecek yıl başından itibaren kesintilere ilişkin aylık toplantıları fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam edecek. Dünyada COVID-19 pandemisinin seyri de petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü bir talep riski oluşturmayı sürdürecek. Societe Generale İngiltere Başekonomisti Brian Hilliard “Aşı harika bir gelişme ancak kısa vadeli ekonomik performansı anında değiştirmeyecek.” sözleriyle iyimserlere temkinli olmaları sinyali veriyor.