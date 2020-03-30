Petrol fiyatları 17 yılın dibini gördü

30 Mart 2020

Petrol fiyatları, koronavirüs için karantina tedbirlerinin dünyanın en büyük ekonomilerinde artması ve buna bağlı olarak, arzın artmakta olduğu bir ortamda talebin hızla düşmesinin etkisi ile 17 yılın en düşük seviyesine indi.

Vadeli petrol kontratları Londra'da yüzde 7.6 düşerek Kasım 2002'den beri en düşük seviyesine inerken, New York ham petrolü varil başına 20 doların altına geriledi. Fiziki petrol piyasaları, virüs kısıtlamalarının talebi azalttığı ve Suudi Arabistan ve Rusya'nın piyasa payını genişletmek için üretimi artırarak fiyat savaşına girmesi ile birlikte fiyatların rekor çeyrek dönem düşüşünü gerçekleştirmeye hazırlandığı bir ortamda, ham petrol depolamakta zorluk çekiyor.

Suudi Arabistan Cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova ile üretim kısıntıları ya da üreticilerden oluşan OPEC + koalisyonunu genişletme hakkında temas kurmadığını açıkladı. Rusya da, Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin'in 25 dolar seviyesindeki petrol fiyatının rahatsızlık verici olduğunu, ancak ülke üreticileri için bir felaket olmadığını söylemesi ile birlikte geri adım atmayacağını işaret etti.