Petrol fiyatları 2 yılın zirvesinde

Petrol fiyatları, büyük petrol üreticileri petrol arzında disiplini sürdürürlerken özellikle ABD, Avrupa ve Çin'de petrole olan talebin artacağı konusundaki beklentilerle üst üste üçüncü günde artmaya devam etti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 71,98 dolara kadar yükseldi ve 20 Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeleri gördü. ABD ham petrolü ise iki buçuk yılın zirvesine ulaştı ve 69,40 doları gördü.

2021'in ikinci yarısında talep arzı geçecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu onunla birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) da içinde olduğu piyasa tahmincileri arasındaki ortak görüş petrol talebinin 2021'in ikinci yarısında petrol arzını aşacağı yönünde. Bu da, petrol fiyatlarının yakın zamanda artmasını destekledi. OPEC+ verisine göre, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99.8 milyon varil olacağı, petrol arzınınsa günlük 97.5 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. OPEC+ Salı günkü toplantısında Haziran'da ve Temmuz'da petrol arz kesintilerinin kademeli olarak azaltılması planına bağlı kaldı.