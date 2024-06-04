Petrol fiyatları 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi

OPEC+ üretim kısıntısını uzatma kararı alsa da, ABD'nin petrol talebine yönelik endişeler fiyatların gerilemesine yol açtı.

ICE'de Brent ham petrolü 58 sent ya da %0,74 düşüşle varil başına 77,78 dolara geriledi. Brent dün 7 Şubat'tan bu yana ilk kez 80 doların altında kapanmıştı.

NYMEX'de ABD Batı Teksas ham petrolü 64 sent ya da %0,86 düşüşle 73,71 dolara geriledi. Batı Teksas petrolü dün de %3,6 düşmüştü.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong yaptığı değerlendirmede, "Petrol fiyatları son zamanlarda, OPEC+'nın Ekim 2024'ten itibaren bazı üretim kesintilerini gevşetmeye başlama yönündeki rehberliği ile arz hikayesi ağırlaşırken, talep koşulları beklenenden daha zayıf ABD imalat faaliyetleri ile iyi desteklenmedi" dedi.

Sparta Commodities analisti Neil Crosby de, "Genel piyasa, ABD tüketicisi, ABD son kullanıcı petrol talebi (Mayıs ayı boyunca veri doğruluğundan muzdarip olan ancak etkileyici olmayan göstergeler) ve bunun küresel etkileri konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor" dedi.