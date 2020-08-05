ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Son Dakika Haberleri:

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde

Petrol fiyatları ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş etkisiyle yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 5 ayın zirvesine ulaştı.

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı verilere göre, ABD petrol stokları geçen hafta 8,6 milyon varil azaldı. ABD stoklarındaki düşüş petrol fiyatlarında yüzde 1'e yakın artışa neden oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) günün ilerleyen saatlerinde resmi verileri açıklayacak.

Brent petrol fiyatları ekim ayı siparişleri için yüzde 3,87 artışla 46,15 dolara, ABD hafifi petrolü ise yüzde 4,08 artışla 43,4 dolara yükseldi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap