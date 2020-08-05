Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde
Petrol fiyatları ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş etkisiyle yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 5 ayın zirvesine ulaştı.
Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı verilere göre, ABD petrol stokları geçen hafta 8,6 milyon varil azaldı. ABD stoklarındaki düşüş petrol fiyatlarında yüzde 1'e yakın artışa neden oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) günün ilerleyen saatlerinde resmi verileri açıklayacak.
Brent petrol fiyatları ekim ayı siparişleri için yüzde 3,87 artışla 46,15 dolara, ABD hafifi petrolü ise yüzde 4,08 artışla 43,4 dolara yükseldi.