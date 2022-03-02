Petrol fiyatları 7 yıl zirvesinde sert yükselişte

ABD ve müttefikleri Rusya'nın petrol ve gaz ihracatına bir yaptırım getirmeseler de bankaların Rusya'dan petrol ve gazın da aralarında olduğu emtiaların alımına kredi sağlamayı durdurmaları tüccarları Rus petrolünü satın almamaya yönlendiriyor.

WSJ'ye konuşan kaynaklara göre, Rusya'nın Ural petrolü Brent petrolüne göre 10-15 dolar iskonto ile satılmaya çalışılsa da özellikle Amerikalı tüccarlar bu petrole ilgi göstermiyorlar.

Mayıs vadeli Brent petrolünün varil fiyatı bugün, yüzde 6,5 civarı artışla 112 doların üzerinde işlem görüyor. Petrolde günlük artış tutarı ise 6 doları buldu. NYMEX'de Nisan vadeli Batı Teksas petrolü de 110 doları aştı.

Analistler, Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin dün stratejik rezervlerinden 60 milyon varil petrol serbest bırakmak konusunda anlaşmalarını piyasayı rahatlatmadığını, Rus petrolünün küresel piyasalara gelişinin aksayacağı endişelerinin fiyatları yukarı çektiğini vurguluyorlar.

Analistler, petrol fiyatlarının aşağı gelmesi için arzın artırılması yönünde daha sürdürülebilir adımlar gerektiğini, ticari petrol stoklarının 2014'ten bu yana görülen en düşük seviyelerde olduğu ortamda OPEC'in üretimi daha güçlü artırma yönünde adım atmasına ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar.

108 dolar seviyesinin üzerindeki direncini kıran Batı Teksas petrolünde yükselişin 112,82 dolar seviyesine kadar devam ettirme riski bulunduğuna dikkat çeken analistler, buranın üzerinde ise 115,60 dolar direncinin bulunduğunu belirtiyorlar.

Brent için ise ilk direnç 111,65 dolar seviyesinde. Buranın aşılması halinde 113,28-115,72 dolar seviyelerinin hedefleneceği öngörülüyor.