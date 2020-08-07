Petrol fiyatları ABD belirsizlikleri etkisiyle düştü
Petrol fiyatları ABD'nin yeni ekonomik teşvik paketi konusundaki belirsizlikler etkisiyle düştü.
ABD'nin COVID-19 krizine önlem olarak yeni bir teşvik paketi açıklayıp açıklamayacağı üzerindeki belirsizliklerin talepte yaratacağı etkiler petrol fiyatlarını düşürdü. Diğer yandan ABD'de COVID-19 sebepli can kayıplarının 2.000'i aşarak düne göre neredeyse 800 kişi artması da talep üzerinde baskı kuruyor.
Petrol fiyatları ekim ayı teslimatları için Brent petrolde yüzde 0,75 düşüşle 44,74 dolara, ABD hafif petrolünde ise yüzde 0,95 düşüşle 41,55 dolara geriledi.