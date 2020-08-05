Petrol fiyatları ABD stoklarındaki düşüşle yüzde 1'e yakın arttı
Petrol fiyatları ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş etkisiyle yaklaşık yüzde 1 yükseldi.
Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı verilere göre, ABD petrol stokları geçen hafta 8,6 milyon varil azaldı. ABD stoklarındaki düşüş petrol fiyatlarında yüzde 1'e yakın artışa neden oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) günün ilerleyen saatlerinde resmi verileri açıklayacak.
Brent petrol fiyatları ekim ayı siparişleri için yüzde 0,99 artışla 44,87 dolara, ABD hafifi petrolü ise yüzde 0,98 artışla 42,12 dolara yükseldi.