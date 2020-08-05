ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

Petrol fiyatları ABD stoklarındaki düşüşle yüzde 1'e yakın arttı

Petrol fiyatları ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş etkisiyle yaklaşık yüzde 1 yükseldi.

Petrol fiyatları ABD stoklarındaki düşüşle yüzde 1'e yakın arttı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı verilere göre, ABD petrol stokları geçen hafta 8,6 milyon varil azaldı. ABD stoklarındaki düşüş petrol fiyatlarında yüzde 1'e yakın artışa neden oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) günün ilerleyen saatlerinde resmi verileri açıklayacak.

Brent petrol fiyatları ekim ayı siparişleri için yüzde 0,99 artışla 44,87 dolara, ABD hafifi petrolü ise yüzde 0,98 artışla 42,12 dolara yükseldi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap