Petrol fiyatları ABD stoklarındaki keskin düşüş etkisiyle yükseldi
Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarının haftalık 10,6 milyon varil düşmesiyle yüzde 1'in üzerinde yükseldi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerinin gösterdiği, ABD ham petrol stoklarının 24 Temmuz haftasında, 357 bin varillik düşüş beklentisinin oldukça üzerinde, 10 milyon 612 bin varillik düşüş petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.
COVID-19 salgını etkisiyle düşen talep endişeleri piyasalarda etkisini sürdürürken, gelişmeler etkisiyle Brent yüzde 1,39 artışla 43,82 dolardan ve ABD hafif petrolü yüzde 1,12 artışla 41,35 dolardan işlem görüyor.