Petrol fiyatları artan stok etkisiyle hafif düştü
Petrol fiyatları artan ABD stokları etkisiyle hafif düşerken, Brent petrol 43 doların, ABD hafif petrolü de 41 doların üstünde seyrediyor.
COVID-19 sebepli talep düşüşü ve ABD petrol stoklarının haftalık 4,9 milyon varil artarak 536,6 milyon varile yükselmesi etkisiyle petrol fiyatları düşerken, doların 22 ayın en düşük değerine gerilemesi ve ABD ve Çin arasında tırmanan gerilimler artışı baskıladı.
Gelişmeler etkisiyle Brent petrol yüzde 0.09 düşüşle 43,27 dolardan ve ABD hafif petrolü yüzde 0,05 düşüşle 41.05 dolardan işlem görüyor