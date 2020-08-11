Petrol fiyatları aşı umutlarıyla yükseldi
Petrol fiyatları, COVID-19 aşısı umutları etkisiyle yükseldi.
Aralarında Japonya, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'nın da olduğu 70'ten fazla ülkenin Covax adlı bir birlik kurarak, COVID-19 aşı bulunduğunda, toplu aşılama için ortak çalışacaklarını duyurmaları ardından petrol fiyatları yükseldi.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde aşı denemeleri yapan bir kaç adayın son aşamaya gelmesini, "aşı çoktan keşfedilmiş olabilir" diyerek değerlendirdi.
Gelişmeler etkisiyle eylül ayı teslimatları için Brent yüzde 0,98 artışla 42,35 dolara, ABD hafifi petrolü ise yüzde 0,67 artışla 45,29 dolara yükseldi.