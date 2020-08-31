Petrol fiyatları BAE kısıntıları etkisiyle yükseldi
Petrol fiyatları BAE'nin üretim kısıntıları etkisiyle yüzde 1'in üzerinde yükseldi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal petrol şirketi Abu Dhabi Petrol Firması'nın (ADNOC) ham petrol üretimini ekim ayında tüm çeşitler için yüzde 30 azaltacağı açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi.
BAE'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyması için günlük üretimini 52 bin varil azaltması gerekiyor.
Gelişmeler etkisiyle kasım ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 1,33 artışla varil başına 46,42 dolara ve ekim ayı teslimatları için ABD hafif petrolü fiyatları (WTI) yüzde 1,21 artışla varil başına 43,49 dolara yükseldi.