Petrol fiyatları Biden etkisiyle yüzde 2 yükseldi
ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın başkan seçilmesi ardından petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.
ABD Demoktarik Parti adayı Joe Biden'ın 2020 başkanlık seçimleri kazanması sonrasında, yaptığı COVID-19 salgını ile etkili mücadele etmek için bir ekip kuracağını açıklaması ve açıklama ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman'ın, talep endişeleri sebebiyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) uyguladığı üretim kısıntısında yeni ayarlamalar yapılabileceği açıklaması petrol fiyatlarını artırdı.
Daha önce OPEC+'a yakın kaynaklar örgütün üretim kısıntılarına 2021 yılında da devam etmeyi amaçladığını duyurmuşlardı.
gelişmeler etkisiyle brent petrol yüzde 2,31 değer kazanarak varil başına 40,36 dolara, ABD hafif petrolü (WTI) ise yüzde 2,145 değer kazanarak varil başına 38,05 dolara yükseldi.