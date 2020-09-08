Petrol fiyatları COVID-19 endişeleri etkisiyle düştü
Petrol fiyatları, COVID-19 salgını ve salgın sebepli ekonomik kriz ile ilgili endişeler etkisiyle Brent 40 dolar düzeyine, WTI 37 dolar düzeyine geriledi.
Birleşik Krallık hükümetinden gelen COVID-19 kısıtlamalarını sıkılaştırmaya hazır oldukları haberi ve Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın COVID-19 vakalarının hızla artmaya devam etmesini endişe verici bulduğunu açıklaması üzerine oluşan endişeler ve belirsizlikler etkisiyle ham petrol değer kaybetti.
COVID-19 salgınının ekonomik etkileri Euro Bölgesi ekonomisinde olumsuz etkisini devam ettirirken, ikinci çeyrekte bölge ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,8 daraldı.
Gelişmeler etkisiyle ekim ayı teslimatları için ABD hafif petrolü (WTI) yüzde 5,33 düşüşle varil başına 37,65 dolardan ve kasım ayı teslimatları için Brent fiyatları yüzde 3,4 düşüşle varil başına 40,58 dolardan işlem görüyor.