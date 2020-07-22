Petrol fiyatları dünkü güçlü yükselişin ardından hafif çekildi
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları dün yaşanan güçlü yükselişin ardından, gerek ABD petrol stoklarında artışa işaret eden API verilerinin, gerekse koronavirüs vakalarında hızlı artışın devam etmesinin yarattığı tedirginliğin etkisi ile geriledi.
Tedirginlikte ABD Başkanı Trump'ın salgının daha iyiye gitmeden önce kötüleşeceği yönündeki sözleri etkili oldu.
NYMEX'de Batı Teksas petrolü 41,40 dolar/varil seviyesine kadar geri çekilmenin ardından düne göre 0.22 dolar kayıpla 41,70 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.
ICE'de Brent petrolü de 0,20 dolar kayıpla 44,12 dolar/varil seviyesinde.
Analistler ise yaptıkları değerlendirmede, API'nın petrol stok verilerinin stoklarda Mayıs sonundan bu yana görülen en büyük artışa işaret ettiğine dikkat çektiler ve bu artışın bugün ABD Enerji Bakanlığı tarafından açıklanacak stok verileri ile teyit edilip edilmeyeceğinin takip edileceğine işaret ettiler.
(Foreks)