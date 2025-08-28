Petrol fiyatları düştü: Talep endişeleri ve jeopolitik gerilimler petrolü vurdu

Küresel petrol piyasaları yeniden satış baskısı altında. ABD’de yaz sürüş sezonunun sona ermesiyle talebin zayıflayabileceği beklentisi, Hindistan’a yönelik yaptırımların arz üzerindeki olası etkileri ve jeopolitik gerilimler fiyatları aşağı çekti.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,46 düşüşle 67,74 dolar/varil, Batı Teksas türü (WTI) petrol ise yüzde 0,56 kayıpla 63,79 dolar/varil seviyesine geriledi. Böylece her iki gösterge, önceki seansta kaydedilen yüzde 1’in üzerindeki kazançların ardından yeniden düşüşe geçti.

Talep zayıflıyor mu?

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, 22 Ağustos’ta sona eren haftada ham petrol stokları 2,4 milyon varil azaldı. Bu durum güçlü talebe işaret etse de, yaz sezonunun sona ermesiyle tüketimde zayıflama beklentisi fiyatlara baskı yapıyor.

Hindistan ve yaptırımların etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’dan yapılan ithalata yüzde 50’ye varan ek gümrük tarifesi getirmesi, ülkenin Rus petrolü alımlarını nasıl etkileyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Analistler, Hindistan’ın kısa vadede Rusya’dan alımları sürdürmesi halinde arz üzerindeki etkinin sınırlı kalacağını belirtiyor.

Jeopolitik riskler ve faiz indirimi beklentisi

Fiyatların gerilemesine karşın, Rusya-Ukrayna savaşında enerji altyapılarına yönelik saldırıların şiddetlenmesi ve ABD’de beklenen faiz indirimi piyasaya destek veren unsurlar arasında. Faiz indirimine yönelik beklentiler, ekonomik aktivitenin canlanacağı ve petrol talebinin artabileceği yönündeki öngörüleri güçlendiriyor.

Teknik görünüm

IG Markets analisti Tony Sycamore, Brent petrolün 64–65 dolar bandında dirençle karşılaştığını, 60 dolar seviyesinin ise kritik destek olduğunu belirtti. Teknik analizlere göre Brent, 67,53 dolar desteğini test etmeye hazırlanıyor ve bu seviyenin altına inilirse fiyatların 67,05 dolara kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.