Petrol fiyatları ekonomik toparlanma umutlarıyla yükseldi
Petrol fiyatları, ekonomik verilerin yatırımcıların COVID-19 krizi ile ilgili güvenlerini artırmasıyla yükseldi.
Birleşik Krallık imalat sektörünün ağustos ayında, COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle, son 30 ayın en yüksek düzeyine yükselmesi ve Almanya'nın imalat faaliyetlerinin neredeyse 2 yılın zirvesine ulaşması etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1'in üzerinde arttı.
Gelişmeler etkisiyle kasım ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 1,21 artışla 45,83 dolara ve ABD hafif petrolü (WTI) yüzde 1,08 artışla 43,07 dolara yükseldi.