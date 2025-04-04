Petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor

Petrol fiyatları, 2021'deki koronavirüs salgınının ortasından bu yana görülen en düşük seviyeye doğru ilerliyor.

Bunun nedeni olarak, ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergilerinin yarattığı küresel resesyon endişeleri ve OPEC+ üretici grubu tarafından açıklanan üretim artışlarının etkili olduğu düşünülüyor.

Petrol fiyatları daha da geriledi

Çin'in 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları daha da geriledi.

ICE'de vadeli Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 6,3 düşüşle 65,71 dolara indi. NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzte 6,6 düşüşle 62,52 dolar düştü

Petrol brokeri PVM'den John Evans bir notunda, Trump'ın gümrük vergileri ve OPEC+ üretim artışı arasında, “petrol kompleksi pandemi sırasında yaşanan çöküşten bu yana görülmemiş bir satış türüne razı olmaktan başka bir şey yapamazdı. Bu çöküş bugün Asya'da da devam ediyor” dedi.