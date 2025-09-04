Petrol fiyatları geriliyor: Gözler OPEC+ toplantısında

Petrol fiyatları arz artışı endişeleriyle düşüşünü sürdürüyor. Dün başlayan gerileme bugün de devam ederken, piyasalar gözünü pazar günü yapılacak OPEC+ toplantısına çevirdi.

Brent ve WTI’da düşüş

Sabah işlemlerinde Brent ham petrolü 47 sent (yüzde 0,7) düşerek 67,13 dolar, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 48 sent (yüzde 0,75) kayıpla 63,49 dolar seviyesine geriledi.

OPEC+ toplantısı öncesi beklenti

Kaynaklara göre, sekiz OPEC+ üyesi pazar günü bir araya gelerek Ekim ayı için ilave üretim artışlarını değerlendirecek.

OPEC+ hâlihazırda Nisan–Eylül döneminde günlük 2,2 milyon varil artışı ve BAE için ek 300 bin varil/gün artırımı kabul etmişti.

Analistler, bu toplantıdan çıkacak ek arz kararlarının, mevsimsel talebin zayıf olduğu bir dönemde piyasadaki fazlalığı artırabileceği konusunda uyarıyor.

Citi, buna karşın OPEC+’nın bu yılın geri kalanında üretimi değiştirmeyeceğini öngörüyor.

Yeni fiyat hedefleri

Commonwealth Bank analisti Vivek Dhar, OPEC+’nın artık Brent petrol için referans fiyatı 70 dolardan 60–65 dolar bandına çekmeyi hedeflediğini söyledi.

Dhar’a göre Batı Teksas petrolünde 50–60 dolar seviyelerine gerileme, ABD kaya gazı üreticileri üzerinde baskı yaratabilir.

Stok verileri kritik olacak

Yatırımcılar ayrıca, ABD’de API verilerinin beklentilerin aksine 622 bin varillik sürpriz artış göstermesinin ardından bugün açıklanacak resmi ham petrol stok verilerini bekliyor.

Analistler, stok verilerinin petrol fiyatlarının yönünde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.