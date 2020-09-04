Petrol fiyatları haftalık düşüş yolunda

04 Eylül 2020

Petrol fiyatları ABD'den gelen zayıf talebe rağmen görülen stok düşüşü ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın günlük talepte 9 - 10 milyon varil civarı bir düşüş beklediğini ve bu beklenti ışığında petrol fiyatlarının 2021 yılında varil başına 60 dolara ulaşacağını öngördüğünü söylemesi etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle kasım ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları varil başına yüzde 0,68 artışla 44,37 dolara, ABD hafif petrolü ise (WTI) yüzde 0,87 artışla varil başına 41,73 dolara yükseldi.

Her iki cins petrolde de haftalık düşüş yüzde 4,5'un üzerinde oldu.