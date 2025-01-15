Petrol fiyatları için 2025 tahmini! 'Önce yükselip sonra düşecek'

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nu yayınladı.

Buna göre yılın ilk çeyreğinde küresel petrol stoklarında beklenen günlük ortalama 500 bin varillik azalışın gelecek aylarda petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılayacağı öngörülüyor.

Stoklardaki düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etme kararının etkili olacağı değerlendiriliyor.

Önce artacak, sonra düşecek

Söz konusu düşüşle, bu yılın ilk çeyreğinde Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının aralık ayına göre 2 dolar artarak 76 dolara yükseleceği hesaplanıyor.

Ancak yıl başında yukarı yönlü baskılanan petrol fiyatlarının, küresel petrol arzındaki artışın talepteki büyümeyi geride bırakmasıyla yıl ortası itibarıyla genel olarak düşeceği tahmin ediliyor.

Buna göre, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 74,31 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 73,58 dolar olarak tahmin edilmişti.