Petrol fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesinden geriledi

Petrol fiyatları, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı ve ABD'deki stokların beş ayın en yüksek haftalık artışını gösterdiği verilerin ardından bu sabah hafif geriledi.

Brent ham petrolü 9 sent ya da yüzde 0,13 düşüşle varil başına 70,06 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas petrolü 9 sent veya yüzde 0,13 düşüşle varil başına 68,24 dolara geriledi.

Phillip Nova'da kıdemli piyasa analisti olan Priyanka Sachdeva, "Yatırımcılar sürekli olarak 'gümrük tarifeleri manşetleri' ve bunların küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilerinin potansiyel sonuçlarıyla uğraşıyor. Belirsizlik ortamı ve ileriye dönük potansiyel kasvetli ekonomik büyüme göz önüne alındığında, enerji kompleksinin görünüşte sonu gelmeyen 'düşüş manşetleri' baskıları ısrarla artırırken hala nasıl yükselebildiği şaşırtıcı" dedi.

ING analistleri de, "Gece API'den gelen rakamlar petrol için düşüş yönündeydi" dedi ve "rafine ürünlerdeki değişiklikler daha yapıcıydı" diye ekledi.