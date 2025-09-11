Petrol fiyatları jeopolitik yükseliş sonrası geriledi

Petrol piyasalarında dalgalı seyir sürüyor. Çarşamba günü Orta Doğu ve Doğu Avrupa’daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, bu sabah hafif geriledi.

Fiyatlarda düşüş

Brent ham petrolü varil başına 10 sent kayıpla 67,39 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) petrolü ise 11 sent düşüşle 63,56 dolara indi. Her iki referans fiyat da bir önceki gün, İsrail’in Katar’daki Hamas liderlerini hedef alan hava saldırısı ve Polonya hava sahasına giren şüpheli Rus İHA’ları nedeniyle yaşanan jeopolitik gerilimle 1 doların üzerinde artış kaydetmişti.

NATO gerilimi

Polonya’daki olay, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde NATO üyesi bir ülkenin ilk kez doğrudan müdahalesi olarak kayda geçti ve bölgedeki tansiyonu artırdı.

ABD stokları yükseldi

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, geçen hafta ham petrol stokları 3,9 milyon varil artarak beklentilerin çok üzerine çıktı. Piyasa, stoklarda 1 milyon varillik düşüş öngörüyordu. Benzin stokları da 1,5 milyon varil arttı.

Fed beklentileri güçleniyor

ABD’de üretici fiyatlarının gerilemesi ve işgücü piyasasındaki zayıflama, ekonomik yavaşlama sinyallerini artırdı. Bu tablo, Fed’in Eylül ortasındaki toplantısında faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi.