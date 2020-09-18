Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı ardından yükseldi
Petrol fiyatları, OPEC+'ın JMMC toplantısı sonrasında yaklaışık yüzde 1 arttı.
Petrol İhraç Eden Ülkler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Bakanlar İzleme Komitesine (JMMC) toplantısı ertesinde, petrol fiyatları yüzde 1'e yakın artış gösterdi.
JMMC toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak,
OPEC+ üyelerinin üretim kısıntılarına sadık olduklarını söylerken Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdülazazi bin Selman, üretim kısıntılarına uyumun "hayır işi" olmadığını açıklamıştı.
Gelişmeler etkisiyle kasım ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 0,79 artışla 43,64 olara ve ABD hafif petrolü (WTI) fiyatları yüzde0,76 artışla 41,28 dolara yükseldi.