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Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı öncesinde düştü

Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı ve ABD stokları verisi beklenirken düştü.

Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı öncesinde düştü
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Müttefikleri'nin (OPEC+) bakanlık düzeyindeki Ortak İzleme Komitesi sanal toplantısı ve ABD hükümetinin açıklayacağı ham petrol stokları verisi öncesinde petrol fiyatları geriledi

Brent petrol fiyatları ekim ayı teslimatları için yüzde 0,77 düşüşle 45,56 dolardan, ABD hafif petrolü ise eylül ayı teslimatları için yüzde 0,84 düşüşle 45,08 dolardan işlem görüyor.

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