Petrol fiyatları OPEC’in üretim artışı planıyla geriledi

Küresel petrol piyasalarında hafta başı hafif düşüş eğilimiyle başladı. OPEC+ grubunun aralık ayında mütevazı bir üretim artışı planlaması, piyasadaki arz endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Brent vadeli petrol kontratları yüzde 0,3 gerileyerek 65,42 dolar,

Batı Teksas (WTI) petrolü ise yüzde 0,29 düşüşle 61,13 dolar seviyesine indi.

ANZ Bankası, yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yaşanan gelişmeleri ve genel arz görünümünü dikkatle izlediğini bildirdi.

ABD-Çin görüşmeleri piyasaya destek veriyor

Fiyatların düşüşünü sınırlayan en önemli unsur, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in perşembe günü Güney Kore’de yapması beklenen görüşme oldu.

Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki ticaret anlaşması umutlarını yeniden güçlendirmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre, olası bir ticari uzlaşma küresel talebi destekleyerek petrol fiyatlarındaki düşüşü frenleyebilir.

Yaptırımların etkisi sınırlı kalabilir

Geçtiğimiz hafta, ABD’nin Rusya’ya Ukrayna nedeniyle uyguladığı yeni yaptırımlar sonrası petrol fiyatları Haziran ayından bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetmişti.

Ancak Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yaptırımların etkisinin kısa vadede fiyatları destekleyebileceğini fakat küresel arz fazlası nedeniyle kalıcı olmayacağını ifade etti.

Haitong Securities de benzer şekilde, yaptırımların kısa vadeli yükseliş etkisine karşın orta ve uzun vadede arz bolluğunun fiyatları baskılamaya devam edeceğini belirtti.