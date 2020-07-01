Petrol fiyatları son 30 yılın en güçlü artışını gösterdi

01 Temmuz 2020

Brent petrol fiyatları, yüzde 142 arttığı, 1990 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana yüzde 80 ile, ABD hafifi petrolü ise yüzde 91’lik artışla, yine 1990 yılının üçüncü çeyreğinde gördüğü yüzde 131’lik artıştan bu yana en büyük çeyreklik artışını gösterdi.

Petrol fiyatları nisan ayında görülen rekor düşük düzeylerden etkileyici bir geri dönüşle son 30 yılın en büyük artışını gösterdi.

Fiyatlarda görülen büyük artışa rağmen, petrol fiyatları sene başına göre hala yüzde 34 düşmüş durumda.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, küresel petrol piyasaları için 2020 yılının tarihin en kötü yılı olduğuna inandığını belirtirken, nisan ayının sektörün gördüğü en kötü ay olduğunu söyledi.

ABD hafif petrolü fiyatları 20 Nisan’da tarihinde ilk defa negatif bölgeye geçerken, COVID-19 salgını karantinalarıyla varil başına negatif 40 dolara kadar düşmüştü.

Brent petrol fiyatları negatif bölgeye geçmese de 1999 yılından bu yana en düşük düzeyini gördü.

İkinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, günlük 17.8 milyon varil azalan petrol talebini yakından izlediğini açıklayan IEA, talepte görülen düşüşün tarihin en büyük düşüşü olmasını beklediğini duyurdu.