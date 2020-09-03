Petrol fiyatları son ayın en düşük düzeyine geriledi
Petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde düşerek 1 ayın en düşük düzeyine geriledi.
Petrol fiyatları, COVID-19 krizinden toparlanmanın tahminlerden daha yavaş olacağını gösteren ekonomik veriler etkisiyle yüzde 2'nin üzerinde düştü ve 1 ayın en düşük düzeyine geriledi.
Japonya'nın hizmet sektörünün gerilemesi, Euro Bölgesi perakende satışlarında görülen azalışlar, Euro Bölgesi ve Almanya'nın hizmet sektörlerinin pozitif bölgede kalmasına rağmen beklenti altında büyümesi, petrol talebinin artacağı umutlarını azaltmasıyla petrol fiyatları düştü.
Gelişmeler etkisiyle Ekim ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 2 düşüşle 43,54 düzeyine ve ekim ayı teslimatları için ABD hafif petrolü (WTI) yüzde 2,07 düşüşle 40,65 dolar düzeyine geriledi.