Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü
Petrol fiyatları, COVID-19 salgınında olası ikinci dalga ve yeniden karantina süreçlerinin başlaması ihtimalinin talebi düşüreceği endişeleriyle geriledi.
Farklı ülkelerden gelen COVID-19 vakalarında artış haberleri petrol piyasalarında talep endişelerine sebep olurken, diğer yandan büyük üreticilerin üretim artışına gideceği haberleri de fiyatlardaki düşüşü destekledi.
ABD Endeji Enformasyon İdaresi'nin dün açıkladığı ham petrol stoklarında 10,6 milyon varillik düşüş pertol fiyatları artırsa da benzin ve damıtılmış yakıt stoklarında, düşüş beklentisine rağmen görülen artış da, petrol fiyatlarını aşağı çekti.
Belişmeler etkisiyle Brent yüzde 0,969 düşüşle 40,86 dolardan ve AD hafif petrolü yüzde 0,91 düşüşle 43,35 dolardan işlem görüyor.