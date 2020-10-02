Petrol fiyatları Trump'ın COVID-19 teşhisi etkisiyle düştü
Trump ve eşinin COVID-19 teşhisi petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania ile birlikte yaptırdıkları COVID-19 testinin pozitif sonuç verdiğini açıklaması sonrasında petrol fiyatları yüzde 3 değer kaybetti.
Trump'ın COVID-19 açıklaması ardından kasım ayı için ABD hafif petrolü teslimatları yüzde 3,56 değer kaybederek varil başına 37,35 dolara, aralık ayı için Brent petrol teslimatları yüzde 3,32 değer kaybıyla varil başına 39,61 dolara geriledi.