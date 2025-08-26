Petrol fiyatları Ukrayna belirsizliği ve Hindistan yaptırımı beklentisiyle düşüyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, jeopolitik belirsizlikler ve yeni yaptırım ihtimallerinin etkisiyle gerilemeye devam ediyor.

Fiyatlarda düşüş

Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,53 değer kaybederek 67,75 dolara indi. Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 1,7’lik düşüşle 63,71 dolara geriledi.

Hindistan’a yaptırım ihtimali

ABD’nin, Rusya’dan ham petrol alımları nedeniyle Hindistan’a ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulama planı gündemde. Bu durumun Moskova’nın enerji akışlarını geçici olarak aksatabileceği ifade ediliyor.

OPEC+ ve arz fazlası baskısı

Öte yandan OPEC+ ülkelerinin arz artırımları ve gelecek yıl için öngörülen rekor düzeyde arz fazlası, piyasada aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

Trump ve Fed gelişmeleri de izleniyor

Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alacağını açıklamasının ardından artan piyasa çalkantılarını da yakından takip ediyor.

Analist yorumu

MUFG analisti Soojin Kim, “Ticaret sürtüşmeleri, jeopolitik riskler ve ABD ekonomisindeki yumuşama işaretleri fiyatları dar bir aralıkta tutuyor. Kısa vadeli oynaklık ise gümrük vergisi kararları ve ateşkes müzakereleriyle bağlantılı olacak” değerlendirmesinde bulundu.