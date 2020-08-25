Petrol fiyatları üretimde düşüş öngörüsüyle yükseldi

25 Ağustos 2020

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi (BSEE), birimi Kasırga Müdahale Ekibi'nin açıklamasına göre ABD'nin ham petrol üretimi, Meksika Körfezinde görülen tropik kasırgaların personelin petrol platformlarından tahliye edilmesine sebep olacağı için günlük 1,52 milyon varile denk gelecek olan yüzde 82,4 azalacağını tahmin etti.

Gelişmeler etkisiyle ekim ayı teslimatları için ABD hafif petrolünün (WTI) varil başına fiyatı yüzde 1,71 artışla, 20 günün zirvesi olan, 43,35 dolara, Brent petrol de aynı ay yapılacak teslimatlar için yüzde yüzde 1,77 artışla 45,93 dolara yükselerek 5 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.