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Petrol fiyatları üretimde düşüş öngörüsüyle yükseldi

ABD ham petrol üretiminin günlük 1,52 milyon varil düşeceği öngörüsü fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

Petrol fiyatları üretimde düşüş öngörüsüyle yükseldi
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ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi (BSEE), birimi Kasırga Müdahale Ekibi'nin  açıklamasına göre ABD'nin ham petrol üretimi, Meksika Körfezinde görülen tropik kasırgaların personelin petrol platformlarından  tahliye edilmesine sebep olacağı için günlük 1,52 milyon varile denk gelecek olan yüzde 82,4 azalacağını tahmin etti.

Gelişmeler etkisiyle ekim ayı teslimatları için ABD hafif petrolünün (WTI) varil başına fiyatı yüzde 1,71 artışla, 20 günün zirvesi olan, 43,35 dolara, Brent petrol de aynı ay yapılacak teslimatlar için yüzde yüzde 1,77 artışla 45,93 dolara yükselerek 5 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

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