Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Brent ham petrolü bu sabah 25 sent veya %0,34 düşerek varil başına 74,24 dolara geriledi.

ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü, 36 sent veya %0,5 düşüşle varil başına 70,93 dolara geriledi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, “Geçen haftaki +%6'lık rallinin ardından ve ham petrolün son dönemdeki en yüksek seviyelerine doğru işlem görmesiyle, muhtemelen hafif bir kar alımı görüyoruz. Ayrıca, bankalardaki ve fonlardaki birçok işlem defteri geçen haftanın sonunda dükkanı kapatmış ve bayram sezonu boyunca pozisyon alma iştahını azaltmış olabilir” dedi.

Petrol fiyatları geçen hafta Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırımları ve İran arzına yönelik daha sıkı yaptırım beklentileriyle desteklendi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin “karanlık filo” tankerlerine daha fazla yaptırım uygulamayı düşündüğünü ve Rusya'nın petrol gelirini ve Ukrayna'daki savaşını beslemek için yabancı kaynaklara erişimini azaltmaya çalışırken Çin bankalarına yaptırım uygulamayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.