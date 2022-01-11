Petrol fiyatları yükselişe geçti
Omicron'un küresel ekonomide toparlanmayı rayından çıkarmayacağı değerlendirmeleri petrol fiyatlarını yükseltti.
Omicron varyantının vaka sayılarında hızlı artışa yol açsa da önde gelen ekonomilerde kapanma, karantina tedbirlerine neden olmayacağı, petrol talebinde toparlanmayı rayından çıkarmayacağı beklentileri petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.
ICE'de Mart vadeli Brent petrolünün varil fiyatı bugün 82,25 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre 1,15 dolar artışla 82,02 dolar seviyesinde.
NYMEX'de Şubat vadeli Batı Teksas petrolü de 1,16 dolar artışla 49,39 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Libya'nın Es Sider limanından ihracatın kötü hava şartları nedeniyle durdurulduğu haberleri de petrol fiyatlarına destek verdi.
Analistler, ABD Doları'nın bugün önde gelen para birimleri karşısında bir miktar değer kaybetmesinin de petrol fiyatlarına olumlu yansıdığını ifade ediyorlar.
API'nın bugün açıklayacağı ABD haftalık petrom stok verileri piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacak