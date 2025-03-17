Petrol fiyatları yükselişte: ABD ve Husi gerilimi arz endişesi yarattı

Küresel petrol piyasaları haftaya yükselişle başladı. ABD Savunma Bakanı’nın, Yemen’deki Husi militanların deniz taşımacılığına yönelik saldırılarına son verene kadar askeri operasyonların süreceğini belirtmesi, yatırımcıların arz kesintilerine ilişkin endişelerini artırdı. Bu gelişme petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken, Çin’in ekonomiyi desteklemek amacıyla açıkladığı yeni teşvik paketleri de fiyatları yukarı taşıyan bir diğer unsur oldu.

Asya piyasalarında Brent petrol vadeli kontratları sabah saatlerinde yüzde 1,06 artışla varil başına 71,33 dolara kadar çıktı. Şu sıralarda ise 51 cent artışla 71,09 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise yüzde 0,71 yükselişle 67,66 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, “Jeopolitik gerilimlerin yeniden gündeme geldiğini görüyoruz. Eğer WTI ham petrol fiyatı 68,50 doların üzerine çıkarsa, bu durum piyasada bazı açığa satışları tetikleyebilir” değerlendirmesini yaptı.

Analistler, Brent petrolün önündeki ilk güçlü direncin 73,06 dolar olduğunu, mevcut destek seviyesinin ise 71,79 dolarda bulunduğunu ifade ediyor. Yatırımcılar, özellikle Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor. Husi saldırılarının deniz taşımacılığı üzerinde kalıcı etkiler bırakması, petrol arzında sıkıntılara yol açabileceği için fiyatların yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden biri olan Çin’in yeni ekonomik canlandırma adımları da fiyatlarda yukarı yönlü hareketi destekleyen bir faktör oldu. Piyasalar, Çin'den gelecek yeni verileri ve küresel arz-talep dengesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.