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Petrol fiyatları yükseliyor: Gözler OPEC+ toplantısına çevrildi

Petrol fiyatları bugün gerçekleşecek OPEC+ toplantısı öncesinde, yatırımcıların üretici grubun arz kesintileri konusunda ne yapacağını görmeyi beklemesi ve aynı zamanda Orta Doğu'daki gerilimi takip etmesiyle yükseldi.

Haber Merkezi
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Petrol, bugün gerçekleşecek OPEC+ toplantısı öncesinde yükseliyor. 

Brent ham petrol vadeli işlemleri 6 sent veya yüzde 0,08 artışla varil başına 72,37 dolara yükseldi. Batı Teksas petrolü de 8 cent artışla 68,62 dolar seviyesine geldi.

OPEC ve OPEC+'daki müttefiklerinin, petrol piyasasına ek destek sağlamak için toplandıklarında, son petrol üretim kesintilerini ocak ayından itibaren en az üç ay uzatacaklarını söyledi.

OPEC+, gelecek yıl boyunca arz kesintilerini aşamalı olarak azaltmayı amaçlıyor.

Yılsonuna kadar yükselmesi muhtemel

Rakuten Securities emtia analisti Satoru Yoshida, "Piyasa katılımcıları OPEC+'nın üretim kesintilerini uzatarak fiyatları desteklemeye mi odaklanacağını yoksa bu kesintileri hafifleterek küresel ham petrol piyasasındaki payını korumayı mı tercih edeceğini yakından izliyor.

OPEC+ kararı kısa vadeli bir tepkiye neden olabilir, ancak petrol piyasasının Trump yönetimi altında ABD ekonomisinin toparlanacağı beklentileri ve devam eden Orta Doğu gerilimleri nedeniyle yılsonuna kadar yükselmesi muhtemel" dedi.

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