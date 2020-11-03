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Petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde arttı

Petrol fiyatları ABD başkanlık seçimleri ve OPEC kısıntıları etkisiyle yüzde 2'nin üzerinde arttı.

Petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde arttı
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Petrol fiyatları, küresel piyasalarda sonucu beklenen, Demokrat aday Joe Biden'ın Başkan Trump karşısında az farkla önce götürdüğü ABD başkanlık seçimleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) uyguladığı üretim kısıntıları sebebiyle yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Gelişmeler etkisiyle Brent petrol yüzde 2,49 artışla varil başına 39,94 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 2,58 artışla varil başına 37,76 dolardan işlem görüyor.

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