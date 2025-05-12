Petrol fiyatları yüzde 3 yükseldi
ABD ile Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle yüzde 125’ten yüzde 10’a indirme kararı alması, petrol piyasasında olumlu karşılandı. Kararın ardından Brent ve WTI petrol fiyatlarında yüzde 3’e varan yükseliş görüldü.
ABD ve Çin'in karşılıklılık ilkesi çerçevesinde birbirlerine uyguladıkları gümrük vergilerini, müzakerelere şans vermek için 90 gün süre ile 115 puan indirerer yüzde 125'ten yüzde 10'a indirmeyi kararlaştırmaları petrol fiyatlarına pozitif yansıdı.
ABD ile İngiltere arasında varılan ticaret anlaşması sonrası yönünu yukarı çeviren petrdol fiyatları, ABD-Çin görüşmelerinden gelen haber ile yüzde 3 yükseldi.
Küresel hisse senedi ve emtia piyasalarının gelen haberlere, belirsizliğin bir miktr azalmasına pozitif tepki verdiklerini belirten analistler, ICE'de Brent petrolünün yüzde 2,9 artışla 65,77 dolardan, Batı Teksas petrolü yüzde 2,97 artışla 62,83 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta de yüzde 4'ün üzerinde toparlanmıştı.