Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor

20 Ekim 2020

Petrol fiyatları üst üste dördüncü günde de değer kaybına devam ederken, Brent petrol, kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle varil başına 42,59 dolardan ve ABD hafif petrolü (WTI) varil başına 41,02 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'de COVID-19 salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizlik ve ABD ile Avrupa'da COVID-19 vakalarındaki artış etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeleri hafta sonu da devam ederken Pelosi, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için Donald Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmuştu.

Yatırımcıların arz fazlası endişeleri COVID-19 salgınındaki vaka sayılarında görülen artışla daha da artarken Libya’nın, Sharara petrol sahasında da üretime başlamasıyla ülkenin günlük petrol üretimi 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanlarının dünkü toplantısında, mevcut anlaşmaya bağlılık vurgusu yapıldı. Söz konusu anlaşmaya göre 1 Ocak itibarıyla OPEC+ ülkelerinin petrol kesintisini günlük 7,7 milyon varilden 5,8 milyon varile düşürecek olması petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Brent petrolde teknik olarak 43,12 ile 43,61 dolar aralığının direnç, 42,25 ile 42,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA