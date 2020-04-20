Petrol fiyatlarında düşüş yüzde %40'ı buldu

20 Nisan 2020

DÜNYA Online

Koronavirüs salgını sonrasında büyük darbe yiyen petrol fiyatları son 38 yılın en düşük seviyelerini gördü. Brent petrol fiyatları 26 dolara gerilerken NYMEX'DE ABD ham petrolün mayıs vadeli kontrat fiyatı yüzde 40, düşüşle 11 dolara geriledi. Haziran ayı vadeli kontrat ise yüzde 10 kayıpla 22 dolar seviyelerinde. Mayıs vadeli kontrat dikkate alındığında ABD ham petrolü ile brent petrolün fiyatı arasındaki makas 15 doları aşıyor.

1982'den bu yana en sert günlük kayıp

ABD'nin petrol depolama kapasitesinin yakın zamanda dolacağı ve talepte hızlı düşüşün devam ettiği endişeleri NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatının 1982'den bu yana görülmemiş seviyelere gerilemesine yol açtı.



ICE'de Haziran vadeli Brent petrolü de yüzde 6'yı aşan kayıplarıyla 26,72 dolardan işlem görüyor.

Kontratlarda vade sonu etkisi ne demek?



Arz ve talep kaynaklı bu fiyat hareketlerine ek olarak petrolde mayıs kontratlarının vade tarihinin yarın dolması da fiyatlarda sert düşüşlere neden oluyor. Petrol vadeli kontratları fiziki teslimat özelliği taşıyor. Yani, yarın vadesi dolduğunda elinde mayıs vadeli petrol kontratı bulunduran yatırımcılar kontratın üzerinde yazan miktar kadar petrolü fiziksel olarak da teslim almak durumunda . Ancak yarın bu petrol almak istemeyen yatırımcılar ellerindeki kağıtları satmak için piyasaya satış emirleri giriyor.

Petrolü koyacak yer yok

Talep düşüklüğüne ek olarak petrol üreticisi ülkelerin arzının devam etmesi fiyatların düşüşünde baş rol oynuyor. Tarihi seviyeleri gören petrol fiyatlarının düşüklüğü rezerv toplamak isteyen ülkeleri de harekete geçirdi. Birkaç hafta içerisinde rezervlerini dolduran ülkeler petrol depolayacak yer arayışına girdi. Ancak depolayacak yer de kısıtı nedeniyle üretilen petrolü koyacak yer kalmayınca fiyatlar hızla aşağıya düşüyor.