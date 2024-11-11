Petrol fiyatlarında gerileme devam ediyor

Çin'de açıklanan teşvik tedbirlerinin yatırımcıları tatmin etmemesi, Çin'in petrol talebinde büyümeye yönelik endişelerin sürmesi bu sabah fiyatları aşağı çekti.

ICE'de vadeli Brent petrolü 23 cent, yüzde 0,31 düşüşle 73,64 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas petrolü de 31 cent, yüzde 0,44 düşüşle 70,07 dolar seviyesinde.

Ham petrol tüccarları 2025'e doğru küresel talep görünümünün yanı sıra Donald Trump'ın Beyaz Saray'a seçilmesi ve İsrail ile İran arasındaki gerilimden kaynaklanan etkileri değerlendiriyor. Gelecek yıl büyük ölçüde arz fazlası beklenirken, yatırımcılar salı günü OPEC'in görüşüyle başlayarak bu hafta bir dizi etkili görünüm elde edecekler.

Pepperstone Group araştırma müdürü Chris Weston, "Ham petrol piyasası adil bir değere ulaştı ve 70 dolar seviyesinde inanılmaz derecede rahat hissediyor. Büyüme beklentilerini etkileyebilecek ABD seçim riski var, ancak bu savaşın bu haftayı etkilemesini beklemiyoruz" dedi.

Analistler Brent petrolü için bugün destek seviyesi olarak 72,83 doları gösteriyorlar. Direnç ise 76 dolar seviyesinde.